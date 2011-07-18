Долар на міжбанку до 12:00 подолав позначку у 8 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9955 / 7,9990, до 12:00 ціни підвищилися - 7,9970 / 8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2834 / 0,2838, до 12:00 ціни піднялися до 0,2836 / 0,2840.

У Росії курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 28,1875 (+0,0955).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4017 / 1,4019, а до 12:00 зросли до 1,4053 / 1,4055.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2255 / 11,2320, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2370 / 11,2460.