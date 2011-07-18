Президент звільнив заступників голови Податкової Матвєєва і Котькало
15:31, 18 липня 2011Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив заступників голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олега МАТВЄЄВА і Олександра КОТЬКАЛА.
Це передбачено відповідними указами Президента від 18 липня ц.р. №763 і №762, розміщеними на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, О.КОТЬКАЛО був призначений на посаду заступника голови ДПАУ урядовим розпорядженням №1806 від 13 вересня 2010 року.
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