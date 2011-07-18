Президент звільнив заступників голови Податкової Матвєєва і Котькало

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив заступників голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олега МАТВЄЄВА і Олександра КОТЬКАЛА.

Це передбачено відповідними указами Президента від 18 липня ц.р. №763 і №762, розміщеними на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, О.КОТЬКАЛО був призначений на посаду заступника голови ДПАУ урядовим розпорядженням №1806 від 13 вересня 2010 року.