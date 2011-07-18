Введення обмежень на споживкредитування у валюті знизить ризики українських банків - Moody's

Введення обмежень на споживче кредитування у валюті знизить валютні і кредитні ризики українських банків.

Про це йдеться у повідомленні міжнародного рейтингового агентства Moody`s, переданому агентству УНІАН.

«Ми очікуємо, що нововведені обмеження на кредитування фізичних осіб в іноземній валюті не тільки допоможуть банкам мінімізувати їх валютні і кредитні ризики, а й також чинитимуть позитивний вплив на їх прибутковість», - зазначається в повідомленні.

Moody`s відзначає, що до фінансової кризи кредити в іноземній валюті становили близько 60% загального кредитного портфеля українських банків, при цьому основна частина цих кредитів була надана позичальникам, які не мають доходів в іноземній валюті. Після девальвації гривни на 60% наприкінці 2008 року багато хто з цих позичальників не зміг погасити свої кредити, що призвело до погіршення якості активів українських банків. За даними рейтингового агентства, частка проблемних кредитів у загальному портфелі на кінець 2010 року досягла 40%.

«Хоча банки дістали можливість надавати кредити в іноземній валюті, з початку року більшість банків була зосереджена на кредитуванні у місцевій валюті. Вони були обережні у кредитуванні в іноземній валюті, враховуючи досвід минулих років. Кредити в іноземній валюті на даний час становлять 46% усіх непогашених кредитів, і більшість з них видана до початку фінансової кризи» - зазначається в повідомленні Moody`s.

Також наголошується, що банки, які найактивніше кредитують населення у валюті, це «дочки» іноземних банків. Ці банки мають скоригувати свої бізнес-моделі, щоб зберегти частку ринку.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг».

Зокрема, даним Законом забороняється надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.