Міжбанк: закриття торгів - 7,9980/8,0020 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9955/7,9990, на 12:00 ціни підвищилися 7,9970/8,0005. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9980/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2834/38, на 12:00 ціни піднялися - 0,2836/40. На момент закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2835/38. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 28,2095 (+0,1175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4015/1,4165. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2255/11,2320, на 12:00 ціни пішли вгору 11,2370/11,2460. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися 11,2270/11,2370.