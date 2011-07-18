До 17% коштів середнього і великого бізнесу знаходиться в тіні - ДПСУ

На сьогодні від 10% до 17% коштів середнього і великого бізнесу знаходиться в тіні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані визначили податківці, аналізуючи діяльність підприємств з обсягом валових доходів понад 1 млн. грн.

Як зазначив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО, найбільші обіги коштів нелегального бізнесу є в Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях і в Києві.

При цьому рекордно питома вага підприємств із обігом понад 1 млн. грн., які мінімізують податкові зобов`язання, у Харківській області складає 16,7% від загального обігу. Також значною є частка тіньового сектора у регіональній економіці Одеської (15,2%) та Черкаської (13,4%) областей.

«Алгоритми дистанційного моніторингу та раннього виявлення суб`єктів тіньової економіки дозволять нам більш-менш точно оцінити обсяги проблеми. Відповідно, ми можемо адекватно реагувати на це. У порівнянні з лютим цього року, збори ПДВ зросли в 1,6 разу, у тому числі за підприємствами групи ризику - в 1,9 разу », - зазначив О.КЛИМЕНКО.

«У травні ми запобігли утворенню фіктивного податкового кредиту на 615 млн. грн. У деяких регіонах податковий кредит знизився наполовину. Але поки що боротьба з тіньовою економікою не є однаково ефективною на всій території країни», - говорить заступник голови ДПСУ. За його словами, ефективної боротьби з тіньовою сферою економіки можна добитися, «можливо, навіть за допомогою жорстких кадрових рішень».