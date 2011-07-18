Податківці перерахували до держбюджету 379,5 млн. грн. від ліцензування алкоголю та тютюну

Податківці у першому півріччі 2011 року перерахували в загальний фонд державного бюджету 379,5 млн. грн. від ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що на 6,2% більше планових показників. У червні 2011 року до загального фонду держбюджету надійшло 74,28 млн. грн., на 12,1% більше плану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) з посиланням на дані департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

До місцевих бюджетів від ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у січні-червні надійшло 377 млн. грн. Від ліцензування виробництва надійшло 116,2 тис. грн. (планові показники перевиконані на 32,3%), гуртової торгівлі - 69,2 млн. грн. (недовиконані на 0,5%), роздрібної торгівлі - 307,7 млн. грн. (перевиконані на 7,3%).

На 1 липня 2011 року в Україні діяли 195,092 тис. ліцензій, у тому числі на виробництво спирту - 57 ліцензій, виробництво тютюнових виробів - 12, виробництво алкогольних напоїв - 200, гуртову торгівлю - 542, роздрібну торгівлю - 194 281.