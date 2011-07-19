Міжбанк: відкриття - долар дорожче 8 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 7,9980 / 8,0020 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2844 / 0,2847, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,3130 / 11,3205.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4144 / 1,4146 (понеділок - 1,4017 / 1,4019).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD / UAH - 7,9710 / 7,9890.