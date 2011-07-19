Печерський райсуд продовжив розгляд справи Луценка

Печерський районний суд міста Києва на сьогоднішньому засіданні продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні буде продовжено зачитування прокурорами обвинувального висновку.

У залі присутні представники інформаційних агентств та друкованих ЗМІ. Відео-та фотофіксація засідання заборонені.

Судове засідання почалося після 15-хвилинного запізнення головуючого в процесі судді Сергія ВОВКА.

У залі суду перебувають представники Посольства США в Україні, з якими поспілкувався Ю. ЛУЦЕНКО.