Міжбанк: до 12:00 котирування долара опустилися нижче позначки 8 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися такими котируваннями - 7,9980 / 8,0020, до 12:00 ціни знизилися 7,9965 / 7,9990 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2844 / 47, до 12:00 ціни піднялися 0,2846 / 49. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 28,0889 (-0,1206).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4144 / 46, а до 12:00 виросли 1,4184 / 86. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,3130 / 11,3205, до 12:00 ціни пішли вгору 11,3410 / 11,3485.