Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що під час дачі свідчень троє свідків обмовили його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час перерви в засіданні Печерського районного суду Києва, де розглядається його кримінальна справа.

«Я хотів би деякі аргументи викласти до того, як будуть допитані свідки. Є три свідки, які мене грубо оббрехали, і в мене є докази цього. Очевидно, вони будуть пред'явлені в ході допитів, і тільки після того я планую вам, журналістам, передати поабзацне звинувачення і поабзацне моє спростування. Я це передам і абсолютно впевнений, що кожен неупереджений і навіть не зовсім юридично грамотний громадянин зможе побачити надуманість і натягнутість всього, що відбувається сьогодні», - сказав Ю. ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що вимагає телевізійної трансляції процесу допиту свідків. Екс-міністр підкреслив, що його захист клопотатиме про це, але не сподівається на позитивний результат.