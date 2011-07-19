Луценко заявляє, що під час дачі свідчень троє свідків обмовили його
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що під час дачі свідчень троє свідків обмовили його.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час перерви в засіданні Печерського районного суду Києва, де розглядається його кримінальна справа.
«Я хотів би деякі аргументи викласти до того, як будуть допитані свідки. Є три свідки, які мене грубо оббрехали, і в мене є докази цього. Очевидно, вони будуть пред'явлені в ході допитів, і тільки після того я планую вам, журналістам, передати поабзацне звинувачення і поабзацне моє спростування. Я це передам і абсолютно впевнений, що кожен неупереджений і навіть не зовсім юридично грамотний громадянин зможе побачити надуманість і натягнутість всього, що відбувається сьогодні», - сказав Ю. ЛУЦЕНКО.
Він зазначив, що вимагає телевізійної трансляції процесу допиту свідків. Екс-міністр підкреслив, що його захист клопотатиме про це, але не сподівається на позитивний результат.