Мінекономіки розробило свій законопроект щодо валютного регулювання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило свій законопроект «Про валютне регулювання та валютний контроль».

Текст документа оприлюднений на сайті відомства.

Законопроектом визначається, що статус головного органу валютного регулювання буде мати Національний банк України, а Кабінет міністрів - орган валютного регулювання.

Документом пропонується встановити, що валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України. Ціни (тарифи) на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку Україні, встановлюються виключно у валюті Україні. Використання будь-яких еквівалентів в іноземних валютах забороняється.

Мінекономіки також пропонує вимоги до розміру статутного капіталу (фонду) для резидентів встановлювати у валюті Україні.

Законопроект містить норму, якою пропонується надати Нацбанку право, за погодженням з Кабінетом міністрів Україні, вводити строком до 6 місяців вимоги щодо обов'язкового продажу не більше 50% загальної суми надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. Винятки становлять активи інститутів спільного інвестування та активи недержавних пенсійних фондів.

Як повідомляв УНІАН, на розгляді у Верховній Раді з 2007 року знаходиться законопроект «Про валютне регулювання та валютний контроль», авторами якого є Борис КОЛЕСНИКОВ, Ігор ПРАСОЛОВ, Віталій ХОМУТИННІК та Юрій ВОРОПАЄВ. У Нацбанку називали цей документ базовим, і його доопрацювання проходить з активною участю регулятора.

У червні ц.р. голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ заявив УНІАН, що поки не вироблена єдина позиція з низки норм законопроекту щодо валютного регулювання.

"Обговорення триває. Немає єдиного якогось висновку ... - сказав він. - Зараз цей закон відпрацьовується з депутатами, які його подали. Думаю, найближчим часом він вийде. Це не від нас залежить. Всі свої зауваження ми подали".