Митний союз має використовувати свою розрахункову валюту – експерт

Митний союз (МС) має використовувати свою розрахункову валюту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-заступник голови Національного банку України Сергій ЯРЕМЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Митний союз ефективно може функціонувати лише тоді, коли у нього буде самостійна розрахункова одиниця… Природно, що такою валютою має стати рубль, тут немає нічого поганого, просто через обсяги економіки російської вона має бути», - вважає експерт. Введення третьої валюти, наприклад, євро чи долара, для розрахунків буде неефективним, вважає він.

Крім того, за словами С.ЯРЕМЕНКА, МС необхідне приєднання України для повноцінного функціонування: «Всі чудово усвідомлюють, що без України Митний союз «шкутильгатиме», він не відбудеться як завершена площа, економічна територія, політична структура… Тут не можна приховувати, що немає політичних якихось моментів».

Як повідомляв УНІАН, 8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України і Митного союзу у форматі “3+1”. Очікувалося, що їх буде розглянуто на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські і українські урядові експерти активно працюють над запропонованим Україною варіантом співпраці з Митним союзом за схемою "3+1".

Разом з тим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки що невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

28 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».