Законопроект Мінекономрозвитку про валютне регулювання найближчим часом не може бути поданий до ВР

Законопроект про валютне регулювання, який розроблений Міністерством економічного розвитку та торгівлі, найближчим часом не може бути поданий для розгляду у Верховну Раду. Про це в інтерв`ю УНІАН заявив народний депутат України Юрій ВОРОПАЄВ. Він є співавтором проекту закону «Про валютне регулювання та валютний контроль», який був прийнятий парламентом у першому читанні ще в квітні 2011 року.

«Вони не можуть подавати на реєстрацію, поки той (законопроект - УНІАН), який прийнятий у першому читанні, не буде розглянутий Верховною Радою. Такого права немає, згідно з Регламентом Верховної Ради України», - сказав Ю.ВОРОПАЄВ.

Народний депутат зазначив, що згідно із законопроектом, співавтором якого він є, проходять консультації й обговорення в рамках спеціальної робочої групи за участю Національного банку України.

«Створена робоча група, ми обговорюємо, думки, правки тощо. Там робота йде. Тут з`являється Мінекономіки зі своєю пропозицією. Я розумію так, що ця пропозиція не в якій мірі не узгоджена з Національним банком. Я вважаю неправильним це. Такий закон не можна приймати без узгодження з Нацбанком. Я не говорю, що потрібно в повній мірі враховувати пропозиції НБУ, але працювати з ним і узгоджувати з ним, у будь-якому випадку, треба», - сказав Ю.ВОРОПАЄВ.

При цьому він не зміг прокоментувати причину появи вищезгаданого законопроекту Мінекономіки.

У свою чергу директор юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) Віктор НОВІКОВ в інтерв`ю УНІАН підтвердив, що Мінекономіки, принаймні, цього року, не проводило консультацій з Нацбанком із приводу свого законопроекту про валютне регулювання. Представник регулятора зазначив, що урядове відомство представило документ для спільного обговорення і НБУ вивчить його і надасть свої рекомендації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку та торгівлі розробило свій законопроект «Про валютне регулювання і валютний контроль». Текст документа оприлюднено на сайті відомства.

Документом визначається, що статус головного органу валютного регулювання матиме Національний банк України, а Кабінет міністрів - орган валютного регулювання.

Законопроект містить норму, якою пропонується надати Нацбанку право, за узгодженням з Кабінетом міністрів України, вводити строком до 6 місяців вимоги щодо обов`язкового продажу не більше 50% загальної суми надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. Виключення складають активи інститутів загального інвестування і активи недержавних пенсійних фондів.

Документом пропонується встановити, що валюта України - єдиний законний засіб платежу на території України. Ціни (тарифи) на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, встановлюються виключно у валюті України. Використання будь-яких еквівалентів в іноземних валютах забороняється.

Мінекономіки також пропонує вимоги до розміру статутного капіталу (фонду) для резидентів встановлювати у валюті України.

При цьому, на розгляді у Верховній Раді з 2007 року знаходиться законопроект «Про валютне регулювання і валютний контроль», авторами якого є Борис КОЛЕСНІКОВ, Ігор ПРАСОЛОВ, Віталій ХОМУТИННІК і Юрій ВОРОПАЄВ. У Нацбанку називали цей документ базовим, і його доопрацювання проходить за активної участі регулятора.

У червні ц.р. голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ заявив УНІАН, що поки що не вироблена єдина позиція з ряду норм законопроекту стосовно валютного регулювання.

“Обговорення продовжується. Немає єдиного якогось висновку... - сказав він. - Зараз цей закон відпрацьовується з депутатами, які його подали. Думаю, найближчим часом він вийде. Це не від нас залежить. Усі свої зауваження ми подали”.