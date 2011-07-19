З початку поточного року на урядову «гарячу лінію» надійшло 321 звернення щодо оподаткування фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомили прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

З них 61 звернення – питання, з якими громадяни зверталися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у рамках проекту «Розмова з країною».

У поточному році більшість звернень (106) стосувалися питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зокрема права платника на податкову соціальну пільгу (27), оподаткування доходів, отриманих в результаті прийняття у спадщину майна, майнових чи немайнових прав (13), реалізації платником податку права на податковий кредит/податкову знижку (8).

Крім того, 65 звернень стосувалися питань оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, у тому числі 23 звернення щодо сплати єдиного податку та 8 звернень стосовно сплати фіксованого податку.

22 звернення стосувалися питань щодо плати за землю, 6 звернень – повернення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом України, 3 звернення – про збір за першу реєстрацію транспортного засобу тощо.

Повідомляється, що загалом з початку дії урядової телефонної «гарячої лінії» Кабінету міністрів України (з 2009 року) було розглянуто 761 звернення від платників податків щодо оподаткування фізичних осіб.