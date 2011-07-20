«ПриватБанк» не веде переговорів з потенційними інвесторами з Росії – Дубілет

ПАТ «ПриватБанк» не веде переговорів з потенційними інвесторами з Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку з посиланням на голову правління фінустанови Олександра ДУБІЛЕТА, переданому УНІАН.

«ПриватБанк» наразі не веде жодних переговорів з потенційними інвесторами з Росії», - сказав О.ДУБІЛЕТ, коментуючи повідомлення деяких українських ЗМІ про те, що три великі російські банки зацікавлено стати інвесторами «ПриватБанку».

Як повідомляв УНІАН, акціонери «ПриватБанку» на зборах, проведення яких заплановане на 8 серпня ц.р., мають намір розглянути питання надання банку статусу банку з іноземним капіталом.

На порядку денному зборів зазначені питання, пов`язані з «прийняттям до складу учасників (акціонерів) КБ «ПриватБанк» нерезидента України і перетворенням КБ «ПриватБанк» на банк за участю іноземного капіталу і його реєстрацією в Національному банку України у зв`язку з набуттям КБ «ПриватБанк» статусу банку з іноземним капіталом».

Акціонери також планують затвердити кількість акцій, які має намір придбати нерезидент, і курс гривні до іноземної вільно конвертованої валюти, за яку здійснюватиметься оплата акцій.

Згідно з повідомленням «ПриватБанку», станом на 7 червня 2011 року сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (окремо їх частка становить 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», банк з іноземним капіталом – це банк, у якому частка капіталу, що належить бодай одному іноземному інвесторові, становить не менш як 10%.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (місто Дніпропетровськ) заснований в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.