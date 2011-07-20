«ПриватБанк» планує збільшити свою мережу в Росії на 60 відділень – до 230

До кінця 2011 року ПАТ «ПриватБанк» планує збільшити свою мережу в Російській Федерації на 60 відділень – до 230.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

"Ми зацікавлені активно розвивати банківський бізнес у Росії і пропонувати клієнтам кращі практики, одержані в результаті 19-річного лідерства в Україні", - прокоментував стратегію «ПриватБанку» голова правління Олександр ДУБІЛЕТ.

За інформацією прес-служби, «ПриватБанк» посідає 8-е місце серед усіх банків на території Росії за кількістю банкоматів і 13-е місце за кількістю пластикових карт.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Станом на 7 червня 2011 року сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (роздільно їх частка становить 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.