Азаров: зростання ВВП за І півріччя становить 4,4%

За попередніми даними, зростання ВВП в Україні за січень-червень становило 4,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Попередня оцінка ВВП в Україні свідчить про зростання 4,4%», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що зростання промислового виробництва в січні-червні становило близько 9%.

«Як і планували, ми виходимо на докризовий рівень виробництва, долаємо втрату в 2009 році п`ятої частини промислового потенціалу», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

В Україні зростання промислового виробництва в травні поточного року, порівняно з травнем 2010 року, становило 8,6%, у січні-травні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,5%. Зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%, у 2010 році, порівняно з 2009 роком - 11%.