МВФ заявляє про небезпеку виникнення боргової кризи в Європі

Міжнародний валютний фонд заявив про небезпеку виникнення боргової кризи в Європі, якщо не вдасться найближчим часом вирішити проблему боргової кризи Греції, передає Бі-Бі-Сі.

Експерти фонду стверджують, що такий розвиток подій може настати, якщо найближчим часом не буде зроблено рішучих кроків для запобігання розповсюдженню фінансових проблем, схожих на грецькі, в інших країнах єврозони.

Криза в Європі, як відзначає МВФ, матиме глобальні наслідки. Це заява фонду була опублікована за два дні до зустрічі представників країн єврозони з проблеми боргової кризи в Греції.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня голова австрійського Центробанку Евальд НОВОТНІ заявив, що вирішення грецької боргової кризи може включати "вибірковий дефолт", не загрожуючи серйозними наслідками.

Е.НОВОТНІ заявив, що повний дефолт матиме "серйозні наслідки" для Греції і здатності ЄЦБ приймати її борг, як заставу. Але він відзначив, що вибірковий дефолт може спрацювати.

Греція вчергове стане головною темою саміту Євросоюзу 21 липня трохи більше ніж рік після надання Афінам 110 млрд. євро кредитів ЄС і МВФ в обмін на жорстку програму бюджетних скорочень. Проте програма зустрілася з низкою труднощів на тлі економічного спаду і політичної нестабільності в Греції. Услід за Грецією за кредитною підтримкою звернулися дві інші країни єврозони - Ірландія і Португалія. Проте ще більше європейські лідери стурбовані зростанням відсотків за позиками Італії й Іспанії, які належать до найбільших економік єврозони.