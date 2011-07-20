Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9960/8,0005 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9960/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2850/0,2854, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,3270/11,3350. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4165/1,4167 (вівторок — 1,4144/1,4146).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з продажем долара за курсом – 7,9890 грн./дол.