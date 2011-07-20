«ПриватБанк» має намір відкрити відділення у Німеччині

«ПриватБанк» збирається відкрити відділення у Німеччині.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«.Стратегією банку заплановане посилення присутності у низці країн Західної Європи. Так, наприклад, завершується підготовка до відкриття відділень на території Німеччини», - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 20 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів і має відділення і представництва в 12 країнах світу, включаючи Росію, Грузію, Латвію, Італію, Португалію, Китай і Велику Британію.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 111,470 млрд. грн., зобов`язання – 116,034 млрд. грн., власний капітал – 12,326 млрд. грн., статутний капітал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Станом на 7 червня 2011 року сумарний пакет акцій, який належить Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ і Геннадію БОГОЛЮБОВУ, становив 90,069995% (роздільно їх частка становить 45,069997% і 44,999998%, відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.