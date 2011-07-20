Кризу в ЄС можна вирішити лише шляхом глибокої фінансової інтеграції - Сорос

Кризу в зоні євро та Європейському Союзі в цілому можна вирішити лише шляхом глибокої фінансової інтеграції. Як повідомляє BBC, про це заявив відомий фінансист Джордж СОРОС.

За його словами, сьогодні країнам єврозони необхідно виконати три умови, щоб подолати кризу. По-перше, на думку Д.СОРОСА, необхідний загальноєвропейський механізм управління банківською системою, особливо на випадок дефолту Греції. "Тоді євро в італійському або іспанському банку не коштуватиме стільки ж, скільки в банку німецькому", - зазначив фінансист.

По-друге, за словами Д. СОРОСА, необхідно створити більш рівноправні умови, щоб країни з великими боргами могли отримати більшість необхідних їм кредитів на таких же умовах, що й країни-кредитори кшталт Німеччини. "Тобто потрібні єврооблігації", - зазначив він.

І по-третє, на думку фінансиста, необхідно дати можливість різним країнам стати конкурентоспроможними. "Кожна країна повинна зробити це по-своєму. Але для тих, хто з цим не впорається, потрібно знайти механізм виходу із зони євро", - сказав він.

Д. СОРОС також зазначив, що, незважаючи на численні заяви, саме німецька, а також французька банківські системи сьогодні вимагають гарантій від інших країн. "Виникає багато непорозумінь, особливо в Німеччині, щодо того, що німців нібито просять" рятувати "Грецію. Це не так. Насправді їх просять рятувати їх власні банки", - зазначив фінансист.