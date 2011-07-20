Мінекономрозвитку створило спецсторінку на своєму сайті для експортерів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України для більш оперативного реагування та вирішення проблемних питань, які виникають у експортерів на зовнішніх товарних ринках і під час оформлення експортно-імпортних операцій, створило сторінку на своєму сайті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку і торгівлі, з використанням цієї сторінки фахівці відомства зможуть швидше знайомитися з проблемними питаннями і більш оперативно надавати допомогу експортерам.

Адреса сторінки http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=168688&cat_id=16868.