Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9975-8,0010 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9960/8,0005, до 12:00 звузився спред 7,9980/7,9995. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9975/8,0010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2850/54, до 12:00 ціни піднялися 0,2853/56. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2857/61. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,9599 (-0,1156).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4165/67, а до 15:00 виросли 1,4212/14. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,3270/11,3350, до 12:00 ціни пішли вгору 11,3455/11,3515. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 11,3720/11,3810.