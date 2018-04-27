"Валютний" законопроект від Мінекономрозвитку: просто "фіксаж" для ринку?

Розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект Закону України «Про валютне регулювання та валютний контроль», текст якого на цьому тижні був оприлюднений на сайті Міністерства, фактично закріплює існуючий механізм функціонування українського валютного ринку. Невеликі зміни, які пропонується прописати в цьому законі, радикально ситуацію на валютному ринку не змінять.

Відповідно до законопроекту «Про валютне регулювання та валютний контроль», Нацбанк України був і залишається головним розпорядником і контролером валютного ринку. Саме НБУ ставиться в обов'язки регулювати валютний ринок і вживати адекватні заходи, щоб не допускати кризових явищ на ринку. Для цього НБУ і тільки він, як і раніше буде видавати генеральні та індивідуальні валютні ліцензії, встановлювати нормативи і ліміти і штрафувати порушників валютного законодавства. Ще раз за НБУ закріплюється право встановлювати ліміти відхилення курсу валюти по відношенню до гривні при валютнообмінних операціях з населенням. Допомагати НБУ контролювати валютний ринок будуть ДПСУ, митниця та інші держоргани. Всі операції з валютою, за аналогією з чинним законодавством, будуть здійснюватися через банки та інші фінансові структури, які мають ліцензію від Нацбанку.

Пропонується залишити недоторканим і вимогу, щоб всі розрахунки за експортно-імпортними контрактами були завершені не пізніше 180 календарних днів. Продовження цього терміну НБУ можливо, тільки при наявності об'єктивних причин, які вказують, чому розрахунки не можуть бути завершені в цей термін. У всіх інших випадках, у випадку порушення цих строків, учасникам зовнішньоекономічних операцій, загрожує штраф 0,3% від суми контракти за кожен день прострочення.

Втім, "валютний" законопроект від Мінекономрозвитку таки пропонує ряд невеликих змін. Зокрема, цей закон закриває пролом у ліцензуванні небанківських учасників валютного ринку. У відповідності з ним, не тільки банки, але і всі небанківські установи, які так чи інакше мають справу з валютними операціями, як наприклад міжнародні платіжні системи, поштові служби, різні небанківські установи, які отримують або пересилають валюту іншим особам, зобов'язані отримувати генеральну ліцензію від НБУ. У разі проходження цієї норми через Кабмін і Раду, це може відбитися на роботі діючих платіжних систем. Але швидше за все вони просто отримають генеральні ліцензії від НБУ і будуть продовжувати свою роботу в колишньому режимі. Хоча, цілком імовірно, що окремі платіжні системи підуть з ринку Україні, якщо не захочуть отримати ці ліцензії.

Ще один момент, що викликає інтерес такого масового і азартного "гравця" на валютному ринку, як населення. В проекті чітко прописано, що єдиним платіжним засобом на території України, є гривня. При цьому обумовлено, що фізична особа-громадянин України має право перераховувати свої особисті валютні заощадження, які зберігаються на банківському рахунку іншій фізичній особі резиденту Україна без, будь-яких обмежень. Але, така валютна операції можлива тільки (!) Між фізичними особами.

Проект закону пропонує заборонити використовувати платіжні карти для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами. Це не означає, що не можна буде використовувати платіжними картами за кордоном. Як і зараз за допомогою платіжних карт можна буде за кордоном робити покупки в магазинах, отримувати валюту в банкоматах, але не можна буде за допомогою платіжної картки сплатити покупку нерухомості за кордоном або інший контракт з нерезидентом. Якщо фізична особа побажає придбати нерухомість за кордоном, воно буде зобов'язане звернутися в НБУ, отримати індивідуальну ліцензію для такого роду операції. При цьому громадянин Україна буде зобов'язаний цю нерухомість включити в свою декларацію про доходи, яку він буде зобов'язаний подавати раз на рік до ДПА і обов'язково сплатити податки, у випадку, якщо він цю нерухомість здає в оренду.

Проект закону також пропонує повністю заборонити використання чеків на пред'явника в будь-якому вигляді, але при цьому іменні чеки, в тому числі і туристичні чеки можуть використовуватися.

Також пропонується прописати право НБУ в разі крайньої необхідності при узгодженні з КМУ вводити вимога про обов'язковий продаж 50% валютної виручки, що надходить в Україну. Ця вимога необхідно було ухвалити ще в кінці 2008 року, коли ситуація на валютному ринку України була критична. Маючи це право, тоді в 2008 році, НБУ міг би не допустити такого великого падіння курсу гривні. Швидше за все це право щодо введення обов'язкового продажу валютної виручки розраховане на нові кризи, які, як відомо, люблять Україну.

Ось, власне, фактично і всі нововведення, які пропонує проект закону про валютне регулювання, розроблений Мінекономрозвитку. Цілком ймовірно, що даний законопроект може бути прийнятий без проблем, оскільки він радикально не змінює існуючий механізм роботи валютного ринку.

Олександр Охріменко,

президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)

Від редакції. Коли матеріал нашого автора вже фактично був готовий до публікації, агентство УНІАН отримало коментар, який наштовхує на думку, що найбільш цікавим у даному законопроекті можуть виявитися не стільки пропоновані нововведення, скільки сам факт його появи, як такої. І що на шляху проходження даного документа таки можуть зрости терни. Представник, так би мовити, "конкуруючої організації суб'єктів законодавчої ініціативи" - народний депутат України Юрій Воропаєв заявив, що законопроект про валютне регулювання, який розроблений Мінекономрозвитку найближчим часом не може бути поданий для розгляду до Верховної Ради, оскільки ще в квітні 2011 року Рада вже прийняла в першому читанні проект закону ... «Про валютне регулювання та валютний контроль». Співавтором цього законопроекту і є Ю. Воропаєв. Здивування депутата - навіщо знадобився законопроект-близнюк поки "зависло" на етапі заданих питань. А ось припущення депутата, що Мінекономрозвитку, швидше за все, не погодило свій законопроект з регулятором підтвердив директор юридичного департаменту Нацбанку Віктор Новіков, які повідомив УНІАН, що НБУ обов'язково ознайомиться з проектом в режимі "загального обговорення".

Поки ж "напружилися" прямі і непрямі учасники та експерти ринку нерухомості, які з готовністю заявили, що можлива заборона проведення операцій в іноземній валюті може призвести до незначного зростання цін на житло.