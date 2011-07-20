Податківці виявили 748 фактів проведення незаконних азартних ігор

Податкова міліція виявила 748 фактів проведення незаконних азартних ігор з моменту дії закону про заборону грального бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Діячі забороненого бізнесу надавали послуги гравцям через мережу інтерактивних клубів та інтернет-залів.

Вартість вилученого грального устаткування склала 54,9 млн. грн., органам МВС передано 588 матеріалів для порушення кримінальних справ.

Зокрема, в червні податківці виявили мережу з трьох гральних клубів у Києві під час розслідування справи про ухилення від оподаткування. Співробітниками податкової міліції було вилучено 41 ігровий автомат і 60 одиниць комп'ютерної техніки.

У травні були закриті два ігрових клубу в Харкові. Під час обшуків вилучено гральні автомати та столи для гри в рулетку, а також отримані організаторами від відвідувачів кошти - 23 тис. грн. і 200 дол США.

Загалом з початку дії закону про заборону грального бізнесу в Україні податкова міліція виявила 2359 фактів незаконного надання розважальних послуг любителям азартних ігор. Вилучено ігрових автоматів та іншого обладнання на суму 357,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до прийняття спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.