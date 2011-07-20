Кабмін затвердив спрощену форму митної декларації для товарів для Євро-2012

Кабінет міністрів України затвердив спеціальну (спрощену) форму митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Текст відповідної постанови (№ 741 від 13 липня п.р.) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Уряд ухвалив, що спрощена форма митної декларації використовується також для декларування обладнання для преси, радіо-, телепередач, яке тимчасово ввозитиметься на територію України з умовним повним звільненням від оподаткування з подальшим вивезенням з України; а також для товарів, які ввозяться командами, які братимуть участь в Євро-2012, без зобов`язання на зворотне вивезення.

Оформлення товарів з використанням спрощеної митної декларації може здійснюватися в пунктах пропуску через кордон або митним органом, в зоні діяльності якого проводяться заходи чемпіонату.

Дана постанова набере чинності через 45 днів після його публікації.