В Україні через негоду без електропостачання залишилися 45 населених пунктів
10:51, 21 липня 2011Фінанси
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В Україні в ніч з 20 на 21 липня через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 45 населених пунктів у трьох областях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилося 22 н.п. в Івано-Франківській області, 18 н.п. - У Волинській та 5 н.п. - У Миколаївській області.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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