В Україні через негоду без електропостачання залишилися 45 населених пунктів

В Україні в ніч з 20 на 21 липня через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 45 населених пунктів у трьох областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилося 22 н.п. в Івано-Франківській області, 18 н.п. - У Волинській та 5 н.п. - У Миколаївській області.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.