Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9980-8,0000 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися такими котируваннями - 7,9980 / 8,0000 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2864 / 0,2867, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,4165 / 11,4240. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4272 / 1,4274 (середа - 1,4165 / 1,4167).

У середу, 20 липня, Нацбанк на ринок не виходив.