«ПриватБанк» у першому півріччі збільшив чистий прибуток на 24%

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшило чистий прибуток на 24% - до 782,338 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 20% і на 1 липня 2011 року склали 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 16%, до 118,003 млрд. грн., зобов'язання - на 21%, до 123,057 млрд. грн., статутний капітал - на 7%, до 10,160 млрд. грн., власний капітал - на 7%, до 12,684 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Станом на 7 червня 2011 року, сумарний пакет акцій, який належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, становив 90,069995% (окремо їх частка становить 45,069997% і 44,999998% відповідно). Сумарний пакет акцій «ПриватБанку», що належить членам правління фінустанови, становить 7,45%.