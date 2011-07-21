НБУ потрібно знайти баланс заходів щодо активізації кредитування та стримування інфляції - банкір

Перед Національним банком України (НБУ) зараз стоїть непросте завдання, що полягає в необхідності стимулювати банківське кредитування для пожвавлення економіки і одночасно утримання інфляції в рамках урядових прогнозів.

Таку думку УНІАН висловив голова правління «Банку Кіпру» Владислав БАЙРАКА.

«З одного боку, ми бачимо, що банки поглинені видачею споживчих позик, й інші види кредитування не поспішають реанімувати. З іншого - спостерігаємо зростання інфляції понад задані владою орієнтири», - сказав В. БАЙРАКА.

У такій ситуації банкір вважає, що НБУ повинен діяти максимально ефективно, щоб застосовувані міри не погіршували становище банківської системи і в той же час позитивно позначалися на загальних тенденціях в економіці. Так, приміром, плановане застосування жорсткіших нормативів до банків з великим портфелем споживчих позик може знизити зростання імпорту в країну і темпи зростання інфляції, але при цьому загострити питання розміщення банками вільних ресурсів у активні операції.

Як повідомлялося, НБУ передав на обговорення банкам проект постанови, яким передбачається посилення вимог до банків, що займаються споживчим кредитуванням.

Згідно з текстом проекту документа, до категорії «банків, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні» будуть віднесені кредитні установи, що видали фізичним особам споживчі кредити на суму, що дорівнює або вище 100% їх статутного капіталу. До споживчих кредитів пропонується віднести всі позики, видані населенню, крім іпотечних кредитів, а також позик на придбання товарів, робіт і послуг вітчизняного виробництва з відповідним документальним підтвердженням.

До спеціалізованого споживчого банку пропонується застосовувати підвищені вимоги. Він зможе залучати депозити населення на суму не більше трьох розмірів свого статутного капіталу. Крім того, така установа повинна мати рівень адекватності регулятивного капіталу (норматив Н2) вище 20%, (звичайні банки - 10%). Коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до загальних активів (Н3) у споживчого банку складе не менше 18% (у звичайних банків - 9%) і т.д.

Довідка УНІАН.«Банк Кіпру» заснований у 1991 році. Це універсальний банк, який надає класичні банківські послуги фізичним особам, малому, середньому і корпоративному бізнесу. Мережа Банку Кіпру налічує 35 відділень у 9 регіонах України. Пріоритетом у розвитку банку є фінансування українських підприємств і фізичних осіб через широкий спектр кредитних продуктів на умовах, що відповідають ринковій ситуації.

Станом на 30 березня 2011 загальний обсяг активів Банку склав 2,32 млрд. грн., Статутний капітал - 531 млн.грн.

ПАТ "Банк Кіпру" є частиною провідної фінансової групи Кіпру - Bank of Cyprus Group, заснованої у 1899 році. Група оперує 600 відділеннями у 8 країнах світу і штатом з 12000 співробітників. Акції Банку Кіпру котируються на Кіпрській та Афінській фондових біржах.