Кузьмін здивований, чому багато хто не помічає корисливих мотивів у діях Тимошенко і Луценко

В.о. генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА дивує, чому багато хто не помічає корисливих мотивів у діях екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, говорячи про кримінальні справи проти Ю. ТИМОШЕНКО та Ю. ЛУЦЕНКА, які зараз розглядає суд.

Зокрема, за словами Р. КУЗЬМІНА, екс-міністр Ю. ЛУЦЕНКО зробив усе, щоб дати квартиру своєму водієві. Це, додав він, могло б характеризувати Ю. ЛУЦЕНКА з позитивного боку, якби не одне але: «навіщо ЛУЦЕНКО там сам прописався».

Р. КУЗЬМІН зазначив, що сьогодні не зрозуміло, кому належить квартира - водієві або самому Ю. ЛУЦЕНКО. «Чи можете ви повірити, що два дорослих чоловіки живуть в однокімнатній квартирі», - сказав він.

«І це чистота помислів? Якщо ви не бачите користі - подивіться », - сказав Р. КУЗЬМІН.

Подібні аргументи він навів і стосовно Ю. ТИМОШЕНКО, зокрема, з приводу використання нею кредитної картки, що належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Р. КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура володіє інформацією, що Ю. ТИМОШЕНКО розпоряджалася в особистих цілях кредитною карткою, що належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес».

«Тільки за дослідженими даними, Ю. ТИМОШЕНКО витратила понад 1 млн. дол на особисті потреби, розплачуючись нею у магазинах, ресторанах, купуючи хутряні вироби ...», - сказав Р. КУЗЬМІН, кажучи про докази, які б свідчили про особисте збагачення Ю . ТИМОШЕНКО у зв'язку з «газовими справами», розслідуваними Генпрокуратурою.

За словами Р. КУЗЬМІНА, компанія «Сомоллі Інтерпрайзес», відповідно до документів, отриманих від американських органів юстиції, належить компанії ЄЕСУ, керівником якої довгий час була Ю. ТИМОШЕНКО.