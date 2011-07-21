Банк «Надра» у першому півріччі скоротив чистий прибуток в 11 разів

Банк «Надра» (м. Київ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротив чистий прибуток в 11 разів - з 4,563 млн. грн. до 405 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос Україні» (№ 131 від 21 липня ц.р.).

Активи банку за вказаний період скоротилися на 2% і на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 2%, до 25,105 млрд. грн., зобов'язання скоротилися на 17,5%, до 18,505 млрд. грн., статутний капітал збільшився у 10 разів - з 390,363 млн. грн. до 3,890 млрд. грн., власний капітал - у 8 разів, до 3,980 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд. грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.