Глава ДПСУ візьме участь у засіданні Ради керівників податкових служб при комітеті ЄврАзЕС

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО відбув з робочою поїздкою до Казахстану для участі в ХХVIII засіданні Ради керівників податкових служб при інтеграційному комітеті ЄврАзЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Податківці країн ЄврАзЕС планують розглянути механізм податкового регулювання в Митному союзі - в умовах відсутності митного контролю та митного оформлення при пересуванні товарів.

«Яким буде політичне рішення щодо Митного союзу, вирішить керівництво нашої держави. Поки що Україна має статус спостерігача в ЄврАзЕС. Але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, і попередньо погодити з колегами формат відносин. Поки що це не більше ніж цікава інтелектуальна вправа - хоча б теоретично побудувати алгоритм міжнародного податкового моніторингу та ознайомитися з діючими моделями «безмитного» адміністрування», - зазначив В. ЗАХАРЧЕНКО. Нагадаємо, з 1 липня 2011 року на внутрішніх кордонах Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану знятий митний контроль.

Раніше, 28 червня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1».

8 липня делегація України передала Росії пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу у форматі "3 +1". Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські та українські урядові експерти активно працюють над запропонованим варіантом співпраці України з Митним союзом за схемою "3 +1".

Разом з цим, 15 липня В. ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде Україна до Митного союзу, а потім до Економічного простору.