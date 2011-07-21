Учасник Податкового майдану має намір довести свою невинуватість

Учасник Податкового майдану Сергій КОСТАКОВ, якому загрожує до 4 років позбавлення волі за нібито пошкодження автомобіля, має намір довести свою невинуватість.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За словами С.КОСТАКОВА, після затримання 1 грудня 2010 року один з правоохоронців пропонував йому письмово зізнатися у тому, що «його фінансували певні люди, що він був організатором перекриття вул. Інститутської, та назвати людей, якими він безпосередньо керував під час перекриття вулиці». Після того як С.КОСТАКОВ відмовився це робити, його відправили у СІЗО.

«Я вважаю, що пред`явлене мені звинувачення є неправдивими», - сказав він.

С.КОСТАКОВ повідомив, що, перебуваючи на підписці про невиїзд, на відео, відзнятих для програми ТСН про події Податкового майдану, які є в інтернеті, побачив людину, яка була присутня на його впізнанні як статист. «Цю людину видно на матеріалах ТСН, він розхитував машину, тобто брав участь в акції як мітингувальник, але насправді це співробітник правоохоронних органів», - заявив він.

С.КОСТАКОВ також повідомив, що в СІЗО його відвідали двоє людей, які пропонували в обмін на звільнення підписати певні папери. «Суть в тому, що вони хотіли, щоб я влився в ряди опозиції. Вони сказали, що є молода людина, яка представляє опозиційний рух (координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК - УНІАН), будеш поряд з Олександром займатися питаннями цього руху, будеш нас оперативно інформувати про всі питання», - сказав С.КОСТАКОВ.

Він запевняє, що під час пошкодження автомобіля стояв за декілька кроків і не має стосунку до вчинення цих дій. За словами підприємця, це також зафіксовано на відео ТСН та оперативному відео. С.КОСТАКОВ зазначив, що суд приховує ці записи і не дає можливості зробити копії з диску, який знаходиться у справі.

Він також звинуватив слідчого у справі у недбалому ставленні до своїх обов`язків. «Він не надав мені можливості ознайомитися з прошитою та пронумерованою справою, як це передбачено процесуальним законодавством, змусив мене підписати папір згідно з 218 ст. КПК про те, що я ознайомлений з матеріалами карної справи. Він не вміє складати процесуальні документи», - заявив С.КОСТАКОВ.

Крім того, за словами підприємця, слідчий для доказу його провини використовував підставних свідків. «Ці люди давали свідчення, що я особисто бив лобове скло машини, що я особисто відірвав дзеркало машини і погрожував водію», - стверджує С.КОСТАКОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він подавати позов до правоохоронців, С.КОСТАКОВ сказав: «Так, оскільки треба карати людей, вони ж на мені відпрацьовують технологію, як вони в подальшому поводитимуться з іншими людьми».

Як повідомляв УНІАН, С.КОСТАКОВ наприкінці 2010 року брав участь в акціях підприємців, які протестували проти ухвалення Податкового кодексу. 1 грудня С.КОСТАКОВА було затримано за звинуваченням у хуліганстві за нібито пошкодження автомобіля під час акцій протесту підприємців.

11 липня С.КОСТАКОВА, який провів у Лук`янівському СІЗО Києва майже 7,5 місяців, було звільнено з-під варти під підписку про невиїзд.