Обсяг продажу валюти на міжбанку 20 липня склав 447,2 млн. доларів

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 20 липня ц.р. склав 447,2 млн. дол (в еквіваленті), що на 283,8 млн. дол менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів склала 321,3 млн. дол.

Як повідомлялося, в цей день на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями - 7,9960 / 8,0005, до 12:00 звузився спред 7,9980 / 7,9995. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9975 / 8,0010 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2850 / 54, до 12:00 ціни піднялися 0,2853 / 56. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2857 / 61. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 27,9599 (-0,1156).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4165 / 67, а до 15:00 виросли 1,4212 / 14. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,3270 / 11,3350, до 12:00 ціни пішли вгору 11,3455 / 11,3515. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH досягли максимуму 11,3720 / 11,3810.