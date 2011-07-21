Учасник Податкового Майдану має намір довести свою невуватість

Учасник Податкового Майдану Сергій КОСТАКОВ, якому загрожує до 4 років позбавлення волі за нібито пошкодження автомобіля, має намір довести свою невинуватість.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За словами С. КОСТАКОВА, після затримання 1 грудня 2010 один з правоохоронців пропонував йому в письмовому вигляді зізнатися в тому, що «його фінансували певні люди, що він був організатором перекривання вул. Інститутської, і назвати людей, якими він безпосередньо керував під час перекривання вулиці». Після того як С. КОСТАКОВ відмовився це робити, його відправили до СІЗО.

«Я вважаю, що пред'явлене мені звинувачення є неправдивим», - сказав він.

С. КОСТАКОВ повідомив, що, перебуваючи на підписці про невиїзд, на відео, знятому для програми ТСН про події Податкового Майдану, яке є в інтернеті, побачив чоловіка, який був присутній на його упізнанні як статист. «Цю людину видно на матеріалах ТСН, вона розхитувала машину, тобто брала участь в акції як мітингувальник, але насправді це співробітник правоохоронних органів», - заявив він.

С. КОСТАКОВ також повідомив, що в СІЗО його відвідали дві людини, які пропонували в обмін на звільнення підписати певні папери. «Суть в тому, що вони хотіли, щоб я влився до рядів опозиції. Вони сказали, що є молода людина, яка представляє опозиційний рух (координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК - УНІАН), будеш поруч з Олександром займатися питаннями цього руху, будеш нас оперативно інформувати про всі питання», - сказав С. КОСТАКОВ.

Він запевняє, що під час пошкодження автомобіля стояв за кілька кроків і не має відношення до здійснення цих дій. За словами підприємця, це також зафіксовано на відео ТСН і оперативному відео. С. КОСТАКОВ зазначив, що суд приховує ці записи і не дає можливості зробити копії з диска, який знаходиться у справі.

Він також звинуватив слідчого у справі в недбалому ставленні до своїх обов'язків. «Він не надав мені можливості ознайомитися з прошитою і пронумерованою справою, як це передбачено процесуальним законодавством, змусив мене підписати папір згідно 218 ст. КПК про те, що я ознайомлений з матеріалами кримінальної справи. Він не вміє складати процесуальні документи», - заявив С. КОСТАКОВ.

Крім того, за словами підприємця, слідчий для доказу його провини використовував підставних свідків. «Ці люди давали свідчення, що я особисто бив лобове скло машини, що я особисто відірвав дзеркало машини і погрожував водієві», - стверджує С. КОСТАКОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде він подавати позов проти правоохоронців, С. КОСТАКОВ сказав: «Так, оскільки потрібно карати людей, вони ж на мені відпрацьовують технологію, як вони надалі будуть поводитися з іншими людьми».

Як повідомляв УНІАН, С. КОСТАКОВ у кінці 2010 року брав участь в акціях підприємців, які протестували проти ухвалення Податкового кодексу. 1 грудня С. КОСТАКОВ був затриманий за звинуваченням у хуліганстві за нібито пошкодження автомобіля під час акцій протесту підприємців.

11 липня С. КОСТАКОВ, який провів у Лук'янівському СІЗО Києва майже 7,5 місяців, був звільнений з-під варти під підписку про невиїзд.