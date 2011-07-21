Податкова звітність, надіслана 19-21 липня, буде вважатися наданою без порушення термінів - ДПСУ

Податкова звітність в електронному вигляді, відправлена платниками податків 19-21 липня, буде вважатися наданою без порушення термінів її подачі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, в результаті аварійного відключення вийшло з ладу серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування «Інформаційного порталу органів ДПСУ». Через вихід з ладу обладнання була припинена розсилка квитанцій про прийняття та обробку податкової звітності в електронному вигляді.

У зв`язку з цим податкова звітність, яка послана платниками податків в електронному вигляді 19-20 липня, була оброблена після відновлення роботи системи. Також мали місце випадки неотримання платниками податків квитанцій про подання звітності, тому вони мають можливість подати її

повторно в електронному вигляді протягом 21 липня 2011 року.

Така звітність буде вважатися наданою без порушення граничного терміну подання.