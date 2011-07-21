Міжбанк: закриття торгів - 7,9970/7,9990 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9980/8,0000, до 12:00 звузився спред 7,9980/7,9990. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9970/7,9990 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2864/67, до 12:00 ціни знизилися 0,2861/64. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2856/59. У Росії курс долар-рубль не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,9599 (-0,0000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4272/74, а 15:00 впали до 1,4194/96. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4165/11,4240, до 12:00 ціни пішли вниз 11,3745/11,3800. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 11,3410/11,3480.