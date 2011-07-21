"Ощадбанк" скоротив чистий прибуток на 32% - до 247 млн. грн.

«Ощадбанк» (м. Київ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротив чистий прибуток на 32% - до 247,410 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 23% і на 1 липня 2011 року склали 72,452 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 49,452 млрд. грн., зобов`язання - на 30%, до 55,055 млрд. грн. , статутний капітал - на 4%, до 14,496 млрд. грн., власний капітал збільшився на 5% - до 17,396 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.