Fitch змінило прогноз рейтингів України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «позитивний», підтвердивши довгострокові і короткострокові РДЕ на рівні «В / В», повідомляється на Fitch.

Також повідомляють, що державна стеля рейтингу України підтверджена на рівні «В».