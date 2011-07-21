Fitch змінило прогноз рейтингів України зі «стабільного» на «позитивний»
16:56, 21 липня 2011Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «позитивний», підтвердивши довгострокові і короткострокові РДЕ на рівні «В / В», повідомляється на Fitch.
Також повідомляють, що державна стеля рейтингу України підтверджена на рівні «В».
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