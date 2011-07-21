Нацбанк продовжив дію тимчасової адміністрації в «Соцкомбанку» до 21 жовтня

Правління Національного банку України постановою № 243 від 20 липня 2011 продовжило дію тимчасової адміністрації та повноваження тимчасового адміністратора АТ «КБ «Соцкомбанк »- начальника відділу банківського нагляду Управління Нацбанку в Одеській області Наталії Хороленко на 3 місяці, з 21 липня до 21 жовтня 2011.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, повноваження на виконання функцій тимчасового адміністратора КБ «Соцкомбанк» на період його тимчасової відсутності передані завідувачу сектором реєстрації, ліцензування та моніторингу банків відділу банківського нагляду Управління НБУ в Одеській області Сергію БОКІЮ.

Довідка УНІАН. КБ «Соцкомбанк» заснований в 2003 році. Активи банку на 1 квітня 2011 року склали 0,427 млрд. грн., зобов`язання - 0,527 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 0,727 млрд. грн., власний капітал - «мінус» 99,848 млн. грн., статутний капітал – 155, 227 млн. грн.

Чистий збиток ВАТ «КБ« Соцкомбанк »в січні-березні 2011 року склав 217,239 млн. грн., що в 6,7 разів більше показника за аналогічний період 2010 року.

На 1 квітня 2011 79,8798% акцій банку належали «Hertensteegh BV».