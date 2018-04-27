VIP-пластик знову в моді

Практично кожен другий офіційно працюючий українець є власником платіжної картки. «Пластик» із магнітною смугою або чипом настільки щільно ввійшов у наш побут, що поступово з інструменту доступу до особового рахунку банку перетворився в складову іміджу заможних громадян. Банкіри говорять про перспективність «пластикового» бізнесу, при цьому сьогодні орієнтуються на картки VIP-класу, на які, за 2-3% частки в загальному обсязі емісії, припадає більше 30% в обігу за картками.

Всі як один банкіри відзначають стабільну тенденцію зростання ринку платіжних карток, причому зростання спостерігається як в емісії карток, так і в збільшенні торгових обігів за картками.

За словами директора департаменту платіжних карток та альтернативних каналів продажів АТ «Ерсте Банк» Олександра Яблуновського, можливо, зростання карткового сегменту на сьогодні і не можна назвати вибуховим, однак ринок розвивається, залишаючись вірним актуальним тенденціям минулих років, коли базовим картковим продуктом є зарплатна картка. «Великим потенціалом володіють кредитні картки, оскільки їхня і популярність, і поширення на порядок менші, ніж дебетних, але в той же час цей продукт для багатьох клієнтів буде більш зручним у порівнянні з кредитом готівкою», - говорить О.Яблуновський.

Найбільш поширеними на українському банківському ринку залишаються картки типу Visa Electron/Maestro та Visa Classic/Mastercard Standard. Тоді як картки Visa Gold/Mastercard Gold пропонують всього декілька банків.

Як повідомив заступник директора департаменту роздрібних продуктів ПАТ «ВТБ Банк» Володимир Буданов, в структурі карткового портфелю на масові платіжні картки Electron, Maestro припадає близько 60% загального обсягу випуску, на другому місці за емісією - картки рівня Classic, MasterCard Standard (близько 37-38%). На преміальні картки припадає не більше 2-3% ринку. При цьому він зазначив, що зовсім інша картина спостерігається у використанні картки: на першому місці за торговельним обігом картки рівня Classic, MasterCard Standard (близько 40-45%), Electron, Maestro (близько 30% ринку) і понад 30% припадає на преміальні картки. Термін дії платіжних карток в Україні - в середньому 2 роки.

Вартість оформлення платіжних карток за останні кілька років принципово не змінилася. При цьому існує можливість безкоштовного оформлення «пластику», проте в даному випадку банк візьме з власника картки абонентську плату. «На початок липня вартість відкриття карток типу Visa Electron/Maestro склала 20-75 грн., - повідомила директор роздрібного бізнесу «Надра Банку» Валентина Брожик. - При цьому кожен третій банк готовий оформити картку безкоштовно». За словами В.Брожик, абонентська плата становить від 25 до 200 грн. на рік. Мінімальна вартість обслуговування карт на початок липня 2011 р. складе 2,5 грн.

Картки класом вище - типу Visa Classic/Mastercard Standard можна оформити за 50-130 грн. Максимальна плата за оформлення картки зареєстрована в одному з державних українських банків - 270 грн. Вартість обслуговування буде обходитися власникові Visa Classic/Mastercard Standard від 100 до 200 грн. на рік.

За словами В.Буданова, на сьогодні багато банків сфокусувалися на розвитку преміального сегменту рівня Gold, Platinum, пропонуючи як банківські сервіси та послуги, так і пропозиції партнерів.

«Розвиток даного напряму вигідний для банків, при цьому найбільш цікавим є реалізації картки в рамках пакетів послуг. Сама по собі платіжна картка є простим і зручним інструментом залучення клієнтів», - говорить В.Буданов.

За результатами дослідження сегменту зарплатних проектів в Україні, проведеного в серпні-листопаді 2010 року компанією Validata в 7 українських містах: Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та Запоріжжі, 75% від загальної кількості компаній використовують картки однакового класу, а в тих компаніях, де диференціація існує (25%), преміальними картками користуються в основному топ-менеджери (82%), начальники відділів (6%) і менеджери середньої ланки (3%).

За словами В.Брожик, основні відмінності картки високого класу від інших - можливість отримати вигідніші умови кредитування та індивідуальне обслуговування такого клієнта, що передбачає персонального менеджера.

Вона повідомила, що оформлення картки преміум-сегменту типу Visa Gold/Mastercard Gold коштує в банках 500 грн., і в таку ж суму обійдеться власнику картки щорічне обслуговування. Розмір комісії за зняття готівкових приблизно однаковий для всіх класів карток. Зокрема, в Україні в касах і банкоматах банку-емітента розмір комісії становить від 0,5% до 1%. При цьому банки визначають свій індивідуальний мінімум за цю послугу - від 1 до 5 грн.

Якщо ви захочете зняти гроші в «чужих» банках або банкоматах, сума комісій складе 1,5% + 5-16 грн. За переведення коштів за кордоном власник карти втрачає 1%, але не менше 30-40 грн.

Розмір комісії за безготівковий переказ на картку в банку-емітенті - 0,5-1%, що трохи нижче розміру комісії для цього ж клієнта в іншому банку - 0,75-1%.

Комісію за поповнення поточного рахунку клієнтом через касу банки не стягують. Але за поповнення третьою особою деякі банки беруть 0,2-0,5%. За словами В.Брожик, таких банків не більше 5%. Ця ж цінова політика характерна і щодо формування розміру комісії за безготівкове поповнення.

Серед поширених додаткових умов банків із клієнтами - власниками поточних рахунків можна виділити наявність обов`язкового незнижуваного залишку, який банки встановлюють індивідуально.

Незважаючи не перспективність карткового бізнесу, кожен банк бачить цю перспективність по-своєму, і відповідно, формує індивідуальну стратегію розвитку цього напрямку. О.Яблуновський повідомив, що для багатьох банків картковий бізнес є дотаційним, коли, наприклад, зарплатний проект обслуговується за нерентабельним тарифами, але банк в цілому отримує прибуток з обслуговування клієнта. «Можливо, такий бізнес і самодостатній, коли акцент зроблений на кредитні продукти, які самі по собі прибуткові. У будь-якому випадку, картковий бізнес є необхідною складовою для банку, який хоче бути присутнім в роздрібному сегменті», - наголошує О.Яблуновський.

«На сьогодні на банківському ринку достатньо пропозицій із обслуговування платіжних карток, і кожен клієнт може вибирати той варіант, який підходить саме йому, - зазначила В.Брожик. - Головні переваги будь-якої карти, незалежно від її рівня, - захист засобів і зручність під час розрахунків. Тому, вибираючи картку, варто звертати увагу на банк: чим більший він і чим більша у нього мережа відділень і банкоматів, тим зручніше для клієнта».

За словами О.Яблуновського, зростання ринку платіжних карток, як в принципі і в будь-якому іншому виді роздрібного бізнесу, визначається в основному об`єктивними економічними чинниками і політикою держави у фінансовій сфері. Наприклад, одним із індикативних показників рівня розвитку карткового ринку є частка безготівкових обігів за картками у порівнянні з готівкою. «Зростання даного показника залежить, як від рівня доходів власника картки, його можливості купувати товари в магазинах, а не на ринках, так і від доступності мережі прийому карт, у тому числі і в невеликих магазинах, ресторанах, де рішення про встановлення терміналу безпосередньо залежить від бажання власників показувати реальний обіг, на що в свою чергу впливає фіскальна політика держави», - зазначає банкір.

Як свідчить статистика, кількість громадян, які одержують щорічно картки «голд» і «платинум»-карти, в Україні зростає, а з огляду на дані Державної служби статистики про зростання реальних доходів населення в I кварталі 2011 року, проти аналогічного періоду 2010 року, на 8,7%, можна впевнено говорити про те, що «пластик» незабаром знову стане модним.

Сава Алексєєв