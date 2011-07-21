ЄС продовжить терміни нових кредитів для Греції, Ірландії, Португалії та зменшить ставки

Лідери Євросоюзу (ЄС) за підсумками екстреного саміту, що відбувається 21 липня в Брюсселі, ухвалять рішення про продовження термінів нових кредитів з Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) для Греції, Ірландії, Португалії, а також зниження ставок за майбутніми позиками, повідомляє РБК.

У проекті підсумкового документу саміту, EFSF видаватиме кредити проблемним країнам мінімум на 15 років, а не на 7,5 років, як в даний час. Процентні ставки буде знижено приблизно на 1 процентний пункт - з поточних 4,5% для Греції та Португалії.