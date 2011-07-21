НБУ збільшив обсяги золота в міжнародних резервах майже на 0,79%

Національний банк України в січні-червні 2011 року збільшив обсяги золота в міжнародних резервах на 0,79%, або на 0,007 млн. трійських унцій – до 0,892 млн. трійських унцій.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Номінальна вартість золота в резервах за цей період збільшилася на 7,6% - до 1344,05 млн. дол.

За даними НБУ, за червень ц.р. фізичні обсяги золота в резервах збільшилися на 0,112%, а його номінальна вартість знизилася на 1%, або на 14,3 млн. дол.

Обсяг золота, яке не включається до офіційних резервних активів, на кінець квітня ц.р. становив 23,53 млн. дол.

Станом на кінець червня ц.р. обсяг іноземних конвертованих валют у резервах Нацбанку становив 36,232 млрд. дол., зокрема, цінні папери – 21,021 млрд. дол., валюта і депозити – 15,211 млрд. дол.

Як повідомлялося, міжнародні валютні резерви Національного банку України в червні 2011 року зменшилися на 0,88%, або на 333,77 млн. дол. - до 37 млрд. 584,05 млн. дол.