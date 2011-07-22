Міжбанк: відкриття торгів - 7,9960/8,0000 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9960/8,0000 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2887/91, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5350/11,5425. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4272/74 (четвер — 1,4272/74).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9790/7,9890.