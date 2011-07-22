Fitch змінило прогноз рейтингів 8-ми українських банків на «позитивний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило зі «стабільного» на «позитивний» прогноз за рейтингами восьми українських банків і підтвердило всі рейтинги цих банків.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, дані рейтингові дії відбулися після перегляду зі «стабільного» на «позитивний» прогнозу за довгостроковими рейтингами дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.

Зміна прогнозу за рейтингами «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», банку «Форум», «ПроКредит Банку» (Україна), «Правекс-Банку» і «ВТБ Банку» (Україна) відображає більш високу ймовірність підвищення стелі країни Україна («B» ) вслід за зміною прогнозу за суверенними рейтингами. Стеля країни Україна, яка відображає трансфертний ризик і ризик конвертації, стримує довгострокові РДЕ банків в іноземній валюті, оскільки обмежує ступінь, в якому підтримка з боку мажоритарних іноземних акціонерів цих банків може враховуватися в їх рейтингах. Довгострокові РДЕ банків в національній валюті «B +» також беруть до уваги ризики країни Україна.

Перегляд прогнозу за рейтингом державного ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») і ВАТ «Державний Ощадний Банк Україна» («Ощадбанк») відображає думку Fitch про те, що хоча здатність держави надавати підтримку в разі потреби залишається обмеженою, про що свідчать суверенні довгострокові РДЕ «B», така здатність в даний час, швидше за все, покращиться, про що свідчить «позитивний» прогноз.

У повідомленні зазначають, що рейтинги стійкості банків в іноземній власності відображають все ще слабку якість активів і потенційну потребу в подальшій рекапіталізації. Рейтинги також беруть до уваги загалом невисоку прибутковість банків в результаті зменшення запозичень, зниження ринкових ставок і високої вартості кредитних ризиків. Кожен з цих банків повідомив про високий рівень проблемних кредитів (кредити із простроченням понад 90 днів) і реструктурованих кредитів. У середньому ці кредити разом склали 55% від кредитних портфелів на кінець 1 кв. 2011 р., а проблемні кредити окремо становили близько 20% (в кінці 1 півріччя 2010 р. 56% і 18% відповідно). Водночас, в деяких банках ці показники суттєво відрізняються від середніх значень. Вищий рейтинг стійкості у «ПроКредит Банку» (Україна) відображає істотно нижчий рівень проблемних кредитів у цієї фінансової організації, хоча рівень реструктурованих кредитів відповідає даним у порівнянних банках.

Fitch відзначає, що поява нових проблемних активів була обмеженою в 1 кв. 2011 р., після того як в 2 півріччі 2010 р. спостерігалося лише помірне зростання, що вказує на те, що рівні прострочених кредитів досягли дна. Здатність абсорбувати збитки за кредитами поліпшувалася в різному ступені на кінець 1 кв. 2011 р., оскільки банки нарощували резерви і отримували новий капітал. Однак, на думку Fitch, ця здатність все ще може виявитися недостатньою з урахуванням масштабу проблем, бо фінансові позиції позичальників ще не стабілізувалися.

Потенціал підвищення рейтингів стійкості банків може з`явитися у разі ефективного управління проблемними кредитами в операційному середовищі, яке є в цілому сприятливим, разом з подальшим зміцненням позицій капіталу.

Підтвердження рейтингів стійкості «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» відображає істотну здатність абсорбувати збитки за рахунок їхніх позицій капіталу, стабільної структури фондування і хорошої ліквідності. У той же час, ці рейтинги враховують ступінь проблем з якістю активів і високі рівні концентрації кредитування. Крім того, рейтинг стійкості «Ощадбанку» відображає збереження невизначеності щодо великого кредиту державної компанії НАК «Нафтогаз Україна» («CCC») і залежність від фінансової підтримки з боку Національного банку України за таким кредитом.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті зі «стабільного» на «позитивний», підтвердивши довгострокові і короткострокові РДЕ на рівні «В/В».