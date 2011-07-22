Кабмін ввів посаду прес-секретаря в схему посадових окладів працівників РНБОУ

Кабінет Міністрів ввів посаду прес-секретаря в схему посадових окладів керівних працівників і фахівців апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ).

Відповідну урядову постанову від 20 липня 2011 року №759 розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Цим документом вносяться зміни в постанову Кабміну від 9 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Згідно з постановою, цей порядок доповнюється позицією «прес-секретар» із окладом у розмірі 2295 грн.