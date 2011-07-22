Українська банківська система скоротила сальдований збиток в 7,5 разу – до 1,1 млрд. грн.

Українська банківська система в першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток у 7,5 разу – до 1,1 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків України за перше півріччя 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 4,1% і становили 67,9 млрд. грн.

Витрати банків скоротилися на 6,2% і становили 68,9 млрд. грн.», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 липня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 178 банків.

Довідка УНІАН. Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже в 3 рази – до 13,027 млрд. грн.