«Альфа-Банк» у І півріччі збільшив чистий прибуток у 13 разів

ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ) у першому півріччі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшив чистий прибуток у 13 разів, - з 551 тис. грн. до 7,29 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України» від 22 липня 2011 року.

Активи банку за звітний період збільшилися на 8% і на 1 липня 2011 року склали 28,786 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 7%, до 24,432 млрд. грн., зобов`язання - на 9%, до 25,613 млрд. грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 3,716 млрд. грн., власний капітал зріс на 1,6%, до 3,173 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».